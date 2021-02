The Weeknd llena de "Blinding Lights" show de medio tiempo del Super Bowl

El cantante canadiense The Weeknd protagonizó el esperado Pepsi Super Bowl LV Halftime Show, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que fue producido por DPS con Roc Nation y Jesse Collins.

Sin invitados y más corto que el show de Jennifer López y Shakira en el 2020, que fue de 14:21 minutos, este duró unos 10 minutos.

El artista presentó un concepto retro y emulando el look con la chaqueta roja y los pantalones negros de sus anteriores videos "Blinding Lights" y "Save your tears".

Además de esos éxitos cantó los clásicos Starboy, I feel you coming y Can't feel my face.

Asimismo, y como ya lo ha hecho saber, le hizo una reverencia a Michael Jackson en ciertas interpretaciones y estilo de bailar.

El público esperaba algunos invitados latinos como Rosalía y Maluma, pero solo estuvo él y una legión de músicos y bailarines vestidos iguales fue lo presentado.

El Super Bowl comenzó la noche de este domingo 7 de febrero en el “Raymond James Stadium”, de Tampa, Florida.

Antes del partido

En el inicio del partido entre los Buccaneers de Tampa y los Chiefs de Kansas City, el momento solemne lo protagonizaron los cantantes y nominados al Grammy, Eric Church y Jazmine Sullivan, quienes cantaron el Himno Nacional de los Estados Unidos.

Acto seguido apareció en escena del partido final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) la cantante y ganadora del Grammy H.E.R, quien con guitarra en mano entonó “America the Beautiful”.

Luego, mediante una grabación y en un ambiente patriótico la poeta nacional Amanda Gorman recitó un poema en honor a los héroes que han luchado contra el coronavirus.

Amanda es la joven promesa afroamericana que triunfó en la toma de posesión de Joe Biden con su poema 'The Hill We Climb' (La colina que subimos), y encandiló con 'Coro de los capitanes'.

En esta ocasión, escribió el poema para homenajear a tres personas que fueron elegidas como 'capitanes' honorarios para participar en el lanzamiento de la moneda en la Super Bowl.

En la final del Super Bowl se enfrentan los Buccaneers de Tampa, el primer equipo que juega en casa en la historia, y los Chiefs de Kansas City, que ganaron el año pasado.

Será un evento marcado por la pandemia y al que solo podrán asistir 25.000 aficionados que recibirán un paquete de protección contra la covid-19.