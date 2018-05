“This is America”, el controversial vídeo que le está dando la vuelta al mundo

Según publicaciones, Daniel Glover imita la cara de un personaje del cómic The Boondocks, una de las referencias ocultas de su videoclip “This is America”

De acuerdo con el portal ElDiario.es, en la obra hay bastantes referencias de la ficción que incluyen a “Jim Crow, la matanza de Charleston, la danza surafricana Gwara Gwara, el asesinato de Stephon Clark...Uno de los más llamativos y ocultos es la cara que pone Glover tras haber disparado al músico del inicio del videoclip: hay quién cree que es un guiño al Tío Ruckus, un personaje de ficción del cómic The Boondocks que representa a un hombre negro que se cree blanco y que es racista”.

También, el tema musical representa la paradoja política actual: “La canción sostiene la misma tesis que el videoclip: la esquizofrenia de vivir en un mundo en el que el racismo institucional te persigue y te asesina por ser negro al tiempo que se intenta olvidar todo consumiendo, bailando, pasándolo bien, y siendo fiel al the show must go on (el show debe continuar)”, comentó eldiario.es.

Como muestra fehaciente de que el tema es una clara crítica al sistema policial y al racismo, aquí un estribillo revelador:

“Mira cómo estoy viviendo ahora

La policía se tropieza ahora (woo)

Sí, esto es América (woo, ayy)

Armas en mi área (palabra, mi área)

Tengo la correa (ayy, ayy)

Tengo que llevarlos

Sí, sí, voy a entrar en esto (ugh)

Sí, sí, esto es guerrilla (woo)

Sí, sí, voy a buscar la bolsa

Sí, sí, o voy a obtener el bloc de notas

Sí, sí, tengo tanto frío como sí (sí)

Estoy tan drogado como si (woo)

Vamos a volar como si (directo, uh)”