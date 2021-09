$!Tiradera de Vakeró marca tendencia en redes sociales

El artista urbano Vakeró lanzó su más reciente creación musical titulada "Los pantis", el cual generó rápidamente tendencia en las redes sociales.

"Te agachaste y se te vieron lo panti, puse el anzuelo y lo mordiste tan fácil, tu vive asutao' cobarde"... Es parte de la lírica interpretada por el cantante de los raperos, en lo que supone una “tiradera” en respuesta al influencer Santiago Matías.

Una nota de prensa detalla que para nadie es un secreto la enemistad que existe entre Vakeró y el comunicador.

Algunos aseguran que la disputa responde a los comentarios emitidos por Matías en Alofoke Rario Show donde lo tilda de "ingrato".

El comentario de Alofoke surge en defensa de su socio, el promotor artístico Miguel Ángel Taveras Carríon (Bombom Productions), quien perdió una batalla legal que llevaba contra el cantante urbano durante nueve años.

En la demanda, el promotor exigía el pago de una indemnización por concepto de daños y perjuicios por una supuesta violación de contrato.

En otra de las estrofas de la canción que ya supera las 480,000 reproducciones en YouTube, el intérprete de "tu cojea" arroja otra señal que apunta a Matías, cuando dice: "En tu vida yo soy el Pachá, me debes tu carrera”, dado que en sus inicios Alofoke fue doble voz y quien manejaba las redes sociales de Vakeró.

La reacción de Santiago Matías no se hizo esperar y a través de un live dijo a sus seguidores que no piensa contestar al ataque alegando que no están al mismo nivel, mientras presumía el reloj que llevaba puesto y las llaves de un automóvil.

Este domingo 5 de septiembre el tema se colocó en el puesto número 9 de tendencias de música a una semana de su lanzamiento y sumaba 491 mil reproducciones en YouTube.