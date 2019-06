Todo el verano tendrá música y buena onda

Más sobre las bandas

Álvaro Díaz. Es un cantante y rapero. El estilo de producción preferido de Álvaro es lento, predomina el efecto reverb y un eco lo fi “bajo el agua” popularizado por Noah “40” Shebib, el productor principal de Drake. Sus letras están marcadas por el estilo “tengo todo para ser feliz pero me siento triste porque no me amas” de “Drizzy”.

Lara Project. Es una banda de Indie Rock venezolana integrada por los hermanos Manuel Lara y Félix Lara. En el 2011 la banda lanzó su primer EP autotitulado “The Lara Project” el cual contenía tres canciones “Story About Love”, “Boys and Girls” y “Crazy world”.

Negritas negritas. Es una banda mexicana, fundada en julio de 2012. Aunque su sonido puede relacionarse con el rock y el underground, ellos mismos definieron su estilo como “tropipop”, lo que hizo llamar la atención de la crítica.