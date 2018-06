Tommy Alva quiere ganarse un lugar en el reguetón pop

Como contraparte de Luis Fonsi

Que un artista nuevo (con dos años de carrera) se le dé la responsabilidad de abrir el show de la estrella que tiene la canción más pegada a nivel mundial no es tarea fácil, sin embargo, Tommy se decidió a asumir el reto.

“Cuando me llamaron y me dieron la sorpresa de decirme que me presentaría como acto de apertura me sentí muy emocionado. El público me recibió muy bien, no había estado nunca en un escenario tan importante y emblemático, me sentí muy bien con la reacción del público”. RF