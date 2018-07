Tommy Torres celebra 17 años ‘a lo dominicano’

SD. El cantante y compositor puertorriqueño Tommy Torres ha seleccionado a la República Dominicana entre los países donde celebrará sus casi dos décadas de exitosa carrera artística, en el marco de su tour internacional “Tú y yo”.

El sentimiento y pasión del carismático cantautor romántico, se adueñan la noche de este sábado a partir de las 9:00 de la noche del escenario de Hard Rock Live, en un concierto bajo la producción del empresario artístico César Suárez Jr.

El compositor, productor, instrumentista y ganador de múltiples premios Grammy, llega a nuestra media isla acompañado de su banda completa para interpretar todos sus éxitos para el deleite de sus fanáticos locales.

“Estoy muy emocionado porque nunca he cantado en RD con mi equipo completo, con la banda, con toda la producción de la gira. Esta es la primera vez que voy oficialmente de concierto y me emociona mucho poder hacerlo”, dijo en una entrevista reciente con Diario Libre.

El repertorio de Tomás Torres Carrasquillo, nombre de pila del artista boricua, incluye temas como “Querido Tommy”, “Tarde o temprano”, “Nunca imaginé”, “Tú y yo”, “Besos y sal”, “Imparable”, “Perderme en ti”, además de éxitos escritos por él para otros artistas como “Corre” de Jesse & joy y “Tu recuerdo”, popularizado por Ricky Martin, entre otros.

Tommy Torres es considerado como un profundo y autentico contador de historias y poesías. Ha escrito canciones y producido discos para Ricky Martin, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona, entre muchos otros artistas.

Sobre su concierto de esta noche señaló que “la gira es básicamente un resumen de lo que ha sido mi carrera, las canciones más conocidas de mi repertorio, las canciones que he escrito para otros artistas y las colaboraciones más conocidas por el público”.

En la actualidad Torres está trabajando en una nueva producción. “Cuando estoy componiendo me gusta que las frases me derritan, me emocionen, me han llorar o reír”, argumentó el cantautor.

Si quieres vivir todas estas emociones acompaña a este artista en la celebración al estilo dominicano de sus 17 años en la música.