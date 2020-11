$!Tony Dandrades sufre accidente en bicicleta

El comunicador Tony Dandrades sufrió un accidente el sábado mientras montaba bicicleta en el que perdió el conocimiento y permaneció en observación en un centro médico hasta el domingo.

A través de Instagram, el periodista narró que fue socorrido por otro ciclista de nombre, que se puso en contacto con él por Instagram y le contó lo sucedido.

“Yo venía montando solo a una velocidad de 16 MPH, pasa por mi lado un pelotón grupo de ciclista que usualmente van a más de 20 MPH, un ciclista del pelotón sin querer me empuja a otro que estaba cerca de mí, y pierde el control y sin querer me empuja a mí, y pierdo el control y lo único que recuerdo es la mano del ciclista que me empuja, ahí caigo al pavimento y es cuando segundos después llega a Sebastián y me socorre”, dijo Tony.

“Yo no recuerdo nada, una de las teorías era que pude haber tenido un desmayo mientras pedaleaba, a los médicos les preocupaba mucho esa suposición, a mi también, es por eso que dejaron recluido un día en el hospital para hacerme una serie de pruebas “ y fueron muchas” , estimó.

La tarde de este domingo Tony le fue dado el alta médica y prometió que el martes estará en Santiago desvelando su mural.