$!Tony Remol, el cantante dominicano que lleva la bandera tricolor en Ucrania

El dominicano está en todos lados. Este dicho popular se cumple totalmente, pues en cualquier rincón del mundo la bandera tricolor dice presente.

A 9,257 kilómetros de República Dominicana está Ucrania, una nación de Europa Oriental donde reside el cantante criollo Tony Remol, quien se destaca por su música y sus apariciones en la televisión del país considerado el segundo más grande del continente por extensión después de Rusia y por delante de Francia y España.

Nacido en Pueblo Nuevo de Mao y por más de una década viviendo en Europa se encuentra en la media isla promocionando su nuevo álbum "Tony Remol" basado en fusiones tropicales, desde la bachata, el merengue hasta la salsa.

De su producción se desprenden los temas "Me estoy cuidando", "Piropos" y "Señorita".

En una entrevista por teléfono con Diario Libre habló de sus orígenes y su proyecto musical.

Comenta que con su nueva producción desea que el público dominicano lo conozca. "Quiero que la gente sepa de mi, de lo que yo como artista he pasado a través de los años en otros países, defendiendo digamos a capa y espada mi bandera, que la gente sepa dónde está Dominicana", manifiesta.

Tony escribe casi todos sus temas, y uno de los que promueve de su autoría es "Adicta por mi".

Afirma que su propuesta es un producto limpio y espera sea de lagrado del público y disponible en todas las plataformas digitales.

Desde los cinco años Tony Remol se mudó con su familia a Las Matas de Santa Cruz, la tierra de los bachateros Anthony Santos y Raulín Rodríguez.

Por eso reitera su amor por el "Género del amargue". "Cuando era niño quería ser como Anthony Santos, él fue mi inspiración", confiesa.

Dominicanos en Ucrania

Para el artista si la comunidad latina es pequeña la diáspora dominicana lo es mucho más.

Dice sin titubear que solo conoce a un dominicano allá. Así lo afirma ante una pregunta de Diario Libre sobre los criollos en ese país europeo. "En Ucrania yo conozco un dominicano y es el cónsul de Holanda".

La razón, según su criterio, es la barrera del idioma. En ese frío país se habla ruso y ucraniano... Yo he sido un batallador, dije -aquí es que voy porque esta es la oportunidad mía-".

Asimismo, dice con seguridad que no solo hay pocos dominicanos en Ucrania sino latinos en general.

Fui el primero que hizo un concierto de bachata en vivo. "Imagínate, yo puse a músicos ucranianos a tocar bachata", dice con orgullo.

La música latina que se escucha en muchos lugares, según ha notado, es la de los urbanos J Balvin, Maluma, Daddy Yankee, Juanes y Luis Fonsi.

En la televisión local

Antes de "cruzar el charco" hizo una 'filita' presentándose en concursos de programas locales como "Buscando el éxito", "Popstar" de Manuel y Hermes, y luego "Qué viva el merengue" con Jatnna Tavárez y es allí donde se abre una puerta.

Luego se va a la zona del Este de Quisqueya a tocar en hoteles con su orquesta por varios años. Luego se va a realizar el mismo trabajo en los cruceros y tiene la oportunidad de conocer todas las islas del Caribe, Estados Unidos y cruza de un continente a otro, incluyendo Europa.

Es ahí que se da cuenta de la poca música latina difundida en esos países como Holanda, por lo que se instala allí un tiempo. "Decido arriesgarme y quedarme, pero en Ucrania. Es un país con personas de una atmósfera fría porque así es su cultura y me aceptan a mi como su cantante latino. La revista Viva me hizo una reseña como "El mejor cantante latino que había en Ucrania", revela.

En los primeros meses forma un grupo de salsa y empieza a trabajar cantando en bares y restaurantes, hasta que logra participar en The Voice.

En su paso por el reality cantó en español "Historia de un amor" de Luis Miguel y otro tema, pero en ucraniano, recibiendo la ovación de los jueces, lo que aumentó su popularidad y conociendo muchas ciudades de esa nación.

¿Cómo vende República Dominicana?

Tony Remol narra que la exposición del concurso "The voice" en televisión nacional ucraniana le abrió muchas puertas

Indica que está en TV en el canal 1+1 siempre porque cada año trabaja como cantante en la banda del concurso "Bailando con las estrellas" que, vale destacar, en la última temporada participó la actriz venezolana Gabriela Spanic.

Cuando se habla de vender su tierra natal ante el mundo la describe así: "Yo vendo República Dominicana como la tierra del merengue y la bachata...(y en la comida) tenemos platos tradicionales, pero lo más rico es el arroz con habichuelas y carne", relata.

Sostiene que todo el mundo en Europa quiere bailar bachata.

En cuanto a la gastronomía, dice que en el país europeo la gente casi no come arroz porque no tienen esa cultura tan vital como en Quisqueya.

"El arroz que conocen es la paella de España", dice.

"Hay un dominicano en Ucrania y cuando tu buscas soy yo", agrega orgulloso.

Remol ha hecho conciertos tributos de artistas que admira como el cantante español Julio Iglesias.

Desea que haya más apoyo y promoción del Ministerio de Turismo de RD porque esos turistas "dan soporte a la economía dominicana".

Más del artista

En el extranjero, Tony Remol se ha destacado por sus shows en directo, energía y vestuarios llamativos. Habla cinco idiomas, entre esos inglés, español, ucraniano e italiano.

Junto a la agrupación bachatera Grupo Extra participó ante miles de personas en el Imagine Festival y lanzó con esos artistas la canción "Me estoy cuidando".

Y su colaboración con Charls Summers (en el remix de Dj Filler) fue votada como la canción "Summer hits Ucrania 2018", de los Trance Podium Awards.