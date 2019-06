Toxic Crow recupera prendas que le robaron durante atraco en Nueva York

El cantante del género urbano Enrique Mesa, conocido artísticamente como Toxic Crow, informó a través de sus redes sociales que recuperó las prendas que le robaron durante un atraco en el Bronx, Nueva York el año pasado, mientras andaba acompañado de su esposa Indhira Luna, cuyo nombre artístico es La Insuperable, y en cuyo acto violento hirieron de un disparo a su hermano Danny Punto Rojo.

En un video donde enseñó las prendas y que fue grabado por La Insuperable desde NY, Toxic Crow afirmó que parece mentira haber recuperado las prendas. “Es increíble. Yo no pensé que iban a recuperarme todas las prendas. Las de Danny Punto Rojo no se pudieron recuperar. Le quiero dar las gracias al departamento de policía de los Estados Unidos, a Steven, el detective que se encargó de llevar el caso y darme seguimiento siempre”, contó agradecido.

Dijo que volvieron a sus manos las tres cadenas que le quitaron; una con medalla de Versace, otra de marca Rolex y una más pesada, según describió.

“Lamentablemente los desaprensivos tendrán una condena bien fuerte. Este es un mensaje para la juventud; no es ahí donde están los logros. Al que atracó a Punto Rojo estará enfrentando 30 años de cárcel y el que me atracó a mí 17 años de cárcel. Al final de la jornada ellos perdieron todo y nosotros recuperamos lo nuestro”, afirmó el exponente.

Declaró que espera que en República Dominicana los casos se resuelvan así y que realizó el video para conocimiento público. “Ya que el atraco se hizo viral, yo espero que esto también”, indicó para dar punto final a este hecho y que sus seguidores se enteraran del desenlace.

El atraco

Hace ocho meses, desconocidos a bordo de un vehículo lo asaltaron, hirieron a su hermano de un disparo y que casi “matan a su esposa” en el Bronx, New York. Un video mostró como los supuestos asaltantes atacan el vehículo de los artistas en plena calle.

“Ellos nos atracaron, pero ellos saben que atracaron fue a dos dominicanos y nosotros tenemos sangre de guerrero gracias papá Dios por darnos otra oportunidad más, yo odio los ladrones desde niño y ellos no se van a quedar con lo de nosotros “jurao”. Esa bandera tricolor nos no la dieron en “balde”. Ellos le dieron un tiro a mi hermano @danypuntorojo y por poco me matan mi esposa @lainsuperable69 y no voy a descansar hasta dar con ellos, aunque sea lo último que haga. Por eso los perseguimos hasta chocarlo sin rendirnos. Gracias a todos los que se han preocupado por nosotros. Los amamos y nosotros andamos trabajando duro y abandonamos nuestros hijos para buscar el pan de cada día”, posteó el artista urbano en su Instagram en aquel momento.