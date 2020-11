$!“TranKYouTV”, consolida su liderazgo en el negocio de la música urbana

Con un catálogo de más de una docena de artistas la empresa “TranKYouTV”, fundada en el año 2015, se ha posicionado en el mercado dominicano como una de las más solicitadas por la clase artística a la hora de la distribución y comercialización de la música en las plataformas digitales o vía streaming.

La empresa “TranKYouTV”, fundada por Odanis Salas Amarante, ha sido la responsable de situar a muchos artistas nuevos y establecidos en las bibliotecas streaming de música en el mundo que superan los 50 millones de reproducciones.

Un comunicado enviado a Diario Libre establece que representantes de artistas y sellos discográficos independientes han usado los servicios de la compañía para la distribución digital global de música en cientos de tiendas y plataformas de streaming.

De igual manera, “TranKYouTV” se ha encargado del posicionamiento en listas de reproducción, promoción de lanzamientos y un conjunto completo de servicios para artistas de trayectoria e independientes.

Entre los intérpretes con los que ha trabajado se encuentran: Black Jonás Point, Nino Freestyle, El Futuro Fuera de Órbita, La Perversa, Lírico en la Casa, el Poeta Callejero, Martha Heredia, Albert06 El Veterano, Pakitin “El Verdadero”, entre otras artistas.

En tanto, que los sellos discográficos independientes con los que ha colaborado durante cinco años están: Believe Record Mundial, Three Seven Music, New Talentos Music, Popeye Records, Money Gang Music, entre otros de diversos géneros y enfoques musicales.

La compañía, MCN certificada por YouTube, cuenta con una pagina web donde se puede observar los trabajos realizado: www.trankyoutv.com/artists/; al igual, que las redes sociales @trankyoutv.