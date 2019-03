$!Transfusión se reúne para celebrar a Bob Marley

El concierto “Bob Marley Night” ha reunido a los amigos que crearon la banda Tranfusión.

La agrupación, que se desintegró en 1996, reaparece para rendirle tributo al legendario intérprete de reggae la noche de este viernes en Hard Rock Café Santo Domingo. Héctor Aníbal Estrella es la voz que comanda el junte en el que también estarán como cómplices Rigo Zapata, Alfio Lora, Jean Pimentel, Luis Payán, Eliezer Paniagua , Francis Maria, Renny Romero, Carolina Santos, Karla Michelle y Esteban Suárez. Músicos de experiencia que se ganaron el aplauso del público cuando emergieron junto a otros grupos de rock, reggae y fusiones.

“Queremos invitar a todos los amantes de la música de Bob Marley a disfrutar de una experiencia sensorial muy agradable que los transportará en el tiempo”, expresó Héctor Aníbal.

Para el concierto “Bob Marley Night”, Transfusión estará interpretando los temas “Buffalo Soldier – Is it Loved”, “Get Up, Stand Up”, “Easy Shankin”, “One Love”, “Stir it Up”, “Jamming”, “Waiting in Vain”, “Three Little Birds”, “Exodus”, “Redemption Song”, “No Woman No Cry”, “I Shot the Sherrif”, “Root Rock Reggae”, “Could be Loved”.