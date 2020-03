$!Tras accidente en alta mar, Bulin 47 agradece a Dios de continuar con vida

Bulin 47 agradeció a Dios la oportunidad de continuar viviendo luego de que el Jet SKy que conducía en la playa de Miami Beach colisionó con otro mientras disfrutaba este sábado su día libre de la gira artística que realiza en Estados Unidos.

“Gracias papá Dios por cada oportunidad en mi vida que me ha dado y etapas que he superado, soy hijo de Dios y mi fe es la que aún me tiene aquí, espero que todos tengan un lindo día... Aún el loco esta aquí para dar más sonrisas y música al mundo”, comentó en un video publicado en el cuenta de Instagram del empresario artístico Vidal Cedeño”, escribió el cantante urbano.

El cantante urbano sufrió una herida en su pierna derecha. “Tengo muchos puntos, pero gracias a Dios estoy bien”, dijo.

Bulin 47 tiene previsto presentarse hoy en Miami.