$!Tras demanda de Sandra Berrocal, urbanos se solidarizan con El Meloso; Crazy Design los llama hipócritas

Yo mejor me voy acostar ... por que la forma que me quiero desahogar no es el momento adecuado ahora mismo ... mañana es otro día ! Solo le diré algo a los colegas del género que están opinando ahora “ hay 2 formas de apoyar a otro colega , de corazón oh por sonido y si fuera de corazón por que ningunos de ustedes los que están ahora dando el buen ejemplo de aconsejar y de opinar por que no dijeron nada de mi en apoyo hacia mi carrera cuando me demandaron por pal de millones de peso y sacaron todos mis temas de las radios y la tv por casi 5 meses ahí Nadie dijo nada , oh cuando se tocaba el tema sobre mi hijo , por que no apareció nadie diciendo nada de ese tema apoyándome a mi también como colega que somos ... ahí no vi a nadie que subiera una foto mía dándome apoyo oh como cuando tuve mi accidente .. cuales me apoyaron ? Ahora si verdad , DOBLE CARAS hipócritas que yo si se por que suben eso post Hablando palabras hipócritas “ Lo hacen para coger sonido no por ayudar de corazón a nadie ! #doblemoral #hipocritas ... mañana esto sigue por que esto no se queda aquí ‘