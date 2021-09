$!Tras éxito de “Verzuz”, Timbaland crea Beatclub

Timbaland se abrió paso como productor de éxitos para superestrellas como Justin Timberlake y Jay-Z, pero ahora está creando otro camino para que aspirantes a músicos colaboren con los artistas más importantes de la industria.

Si bien su exitosa serie “Verzuz” con Swizz Beatz sigue siendo popular, Timbaland creó una nueva empresa llamada Beatclub, un mercado de venta de ritmos en línea. Es una plataforma digital para que los creadores de música se conecten con músicos, productores, compositores, editores de música y sellos discográficos.

A través de Beatclub, Timbaland busca convertirse en un enlace entre lo desconocido y lo conocido.

“Sé lo que es ser un niño sentado en una habitación sin saber si tienes talento, la forma en que se mueve este mundo, cómo estos niños consiguen que se escuche su música”, dijo Timbaland, un productor y compositor ganador del Grammy que ha trabajado con Beyoncé, Missy Elliott, Rihanna, Madonna, Drake y más.

“Esta plataforma es un lugar donde los creadores pueden comunicarse”, continuó. “Soy el jefe de la nave. Pero adivina qué, si tienes un barco, puedes comunicarte conmigo y mejorarás. Puedo señalarte a un Lil Durk o Lil Baby y decirles que estén atentos a este chico o chica y que le den una oportunidad. Ese podría ser su mayor sueño”.

Timbaland espera lanzar Beatclub oficialmente a finales de este año, pero ya se han unido al proyecto varios músicos y productores de primera línea, como J. Cole, Mike WiLL Made-It, Mike Dean, Tainy y Scott Storch.

El lunes, Justin Timberlake anunció a The Associated Press que también se unirá a Beatclub. El cantante dijo que actualmente está trabajando con Timbaland y Beatclub en su próximo disco.

“Cuando Tim me contó sobre Beatclub, el concepto detrás de eso, pensé que era una idea brillante”, dijo Timberlake, quien ganó tres premios Grammy con Timbaland por “Sexy Back”, “LoveStoned / I Think She Knows” y “Pusher Lover Girl”. El dúo colaboró en cinco de los álbumes de estudio de Timberlake.