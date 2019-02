Tras las huellas de Lucy, la jazzista de origen mocano ganadora de un Grammy

“A mí siempre me gustó cantar, en especial canciones mexicanas, y desde los 3 años de edad la niña empezó a mostrar interés musical. Me escuchaba cantar y trataba de repetir”, señaló Abreu de 80 años, cuyo padre también era músico.

El pasado domingo 10 de febrero los mocanos celebraron que la hija de una de sus compueblanas fue reconocida con un premio Grammy, el galardón más importante de la industria musical. Se trata de Lucy Kalantari, quien se alzó con este reconocimiento en la categoría de Mejor álbum para niños, gracias a su trabajo como vocalista de la banda The Jazz Cats en el disco “All the sounds”.

Regocijo familiar

Abreu, quien se dedica a la agricultura y es enfermera pensionada, revela que la noticia de que Lucy había ganado un Grammy llenó de alegría a toda la familia. “Muy alegres todos, aún me llaman para felicitarme”, relató orgullosa.

“Este álbum reúne los sonidos que escuchamos”

Lucy Kalantari, la artista de ascendencia dominicana, que residió en Moca entre los nueve y quince años de edad, la noche del pasado domingo se alzó con su primer premio Grammy en la categoría de Mejor álbum para niños con All the sounds, declaró a DL que aún siente la emoción cuando escuchó su nombre en la ceremonia realizada en Los Ángeles.

Sobre su propuesta dijo: “Es una música para la familia no es solo para los niños. Este álbum en particular reúne los sonidos que escuchamos... las estaciones del año están recogidas aquí, además de los ruidos del medio ambiente... me alegra tanto saber que mucha gente conectó con este mensaje, con mi música”, contó.

Más allá del reconocimiento al disco que grabó con la banda The Jazz Cats, valoró la aceptación del público. “Cuando anunciaron el título del álbum fue increíble...el corazón se me puso grande, fue una gran alegría”.

Lucy experimenta en esta propuesta musical con su hijo. “Ahora él tiene seis años y cuando nació le escribía varias canciones a la semana. Me di cuenta que le gustaba la música cuando la tocaba con el ukelele, expresaba sus sentimientos con la expresión de su cara”, dijo la artista.