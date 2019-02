“Trato de hacer música para que de aquí a 20 años me sienta orgullosa de seguir”

La cantautora Kany García forma parte del exclusivo círculo con las que se puede conversar.

La artista puertorriqueña, que está de gira por Estados Unidos y América Latina con su puesta en escena Soy yo, visitó el país esta semana para participar en un encuentro organizado por la UNPHU y el Latin Grammy. Aprovechó su estadía aquí y se reunió con la prensa, a la que habló del disco que da título a la gira y de su próxima actuación en el Teatro Nacional, en donde debutará el 23 de marzo.

—¿Cómo se define Kany García?

Bastante similar a la que está en la foto (se refiere a la portada de su disco)... Soy transparente e intento con la música demostrar no necesariamente mis vivencias, aunque a veces la gente trata de ponerle rostro a las canciones. Lo bueno de ser cantautor es defender lo que haces, que reflejan tu manera de pensar. Me considero una persona con un compromiso social y en este disco se encontrarán canciones con más temas sociales. Me considero cantautora, no me encierro en el pop porque tengo la oportunidad de hacer bachata, cumbias y una balada.

—¿Cómo se dio el proceso para armar un disco en el que cuenta con colaboraciones?

Estoy muy feliz porque muy pocas veces tienes la oportunidad de contar con amigos. En este caso fue una persona como Residente que nada tiene que ver con mi mundo. Fue un disco en el que cuidé mucho las letras y eso de alguna forma crea un respaldo de los colegas en un momento en el que hay carencia de letras... uno se atreva a seguir haciendo letras de profundidad y contenido. Tengo diez canciones para mostrar quien eres, que incluye hasta la bachata (Dúo con Natti Natacha)...

—Kanny García escribió bastante canciones para hacer este disco, pero tuvo que guardarlas. ¿Eso significa que vendrá una segunda entrega de Soy yo?

Sí. Sacaremos algo nuevo este año en medio del huracán de la gira porque estaré hasta octubre. La idea es sacarlo a mitad, pero no quiero que pase demasiado tiempo porque son canciones que van de la mano con Soy yo. Le pondré otro título.

—¿Cuál es su canción favorita de Soy yo.

Siempre hay historias detrás de las canciones que se quedan con uno. Confieso es una canción que se la escribí a mi padre, por ejemplo. Esa es la más personal porque la escribí una vez falleció y cobra un significado importante. Por ejemplo Para siempre tiene el significado que el público le da con la que he llegado a nuevos territorios.

—¿Es difícil ser cantautor en esta época?

A veces la responsabilidad de escribir da un poco de trabajo porque la gente espera que uno asuma ciertas posturas y eso va de la mano como decimos en el lenguaje cotidiano de tener el cuero duro, porque hace falta dar sacar la cara por ciertas cosas que valen la pena. Soy de la gente que piensa que hay que hablar de injusticia social y aguantar la cara que quedarme callada. Es parte de lo que uno es. La gente busca canciones para enamorarse, pero también que reflejen acontecimiento sociales.

—¿Cómo define le gira que trae al Teatro Nacional?

Es el concierto más largo de mi carrera. Después de cinco producciones me puedo dar el lujo de hacer una gran selección acompañada de visuales y una cantidad de músicos en escena. En todos los sentidos diría que es el más completo que he hecho hasta ahora. En Puerto Rico tuve muchos invitados y aquí el público se enterará cuando vaya... aún no se cuanto serán por un tema de agenda de ellos.

—¿Qué es lo más difícil para usted cuando está en gira?

La promoción es la más dura, pero lo mejor es tener a la gente de frente al escenario. De ponerle cara a la gente que escribe por las redes sociales. Tenerlo es la cosa más hermosa.

—¿Cómo lleva las redes sociales?

La gente se maneja mucho por red social, pero cuando algo se sale de proporción prefiero dejarlo (a propósito de una disputa pública con Don Omar). Soy de la gente que cree que hay que agarrar batallas, prefiero pelear por una injusticia, no con un artista cuando me tratan de enemistar. Hoy lo que necesitamos es estar unidos. Lo bueno del Instagram y todas las plataformas es que tú le das al público lo que tú quieres... eso ayuda también mucho.

—¿Como se siente con el reconocimiento que ha logrado en medio de todas las corrientes musicales?

Siempre tuve duda de si lo lograría, eso es normal natural y necesario. Pero cuando confías plenamente en lo que haces, no hay otra manera que dejarte llevar. Si me dijeran que hiciera otra cosa no me sale, eso hace que no tengo de otra que confiar en mis instintos y que merece un espacio dentro de lo que está pasando. Siento que para eso nací y lo defiendo dentro de lo que está pasando. Creo que la música es cíclica, lo que hoy está arriba mañana estará abajo y lo que está abajo estará arriba o en el medio. Yo trato de hacer música para que de aquí a 20 años me sienta orgullosa de seguir haciéndola”.