$!Tres artistas emergentes de la música urbana que debemos darle seguimiento

Emilia Mernes (Argentina)

“Acabo de lanzar mi nuevo tema ‘Perrito salvaje’ que lo vamos a hacer en el show y preparando todo lo que viene. Es mi primera vez en República Dominicana, y en los Heat y no me lo puedo creer”, señaló emocionada a Diario Libre.

Kamm (Colombia)

Sarodj Bertin ( Haití)

A Sarodj la vimos primero como modelo, representando a su país en Miss Universo, luego como comunicadora, tanto de opinión como de entretenimiento y variedad, y hoy ha incursionado en la música urbana, donde se dice sorprendida del respaldo del público en tan poco tiempo.

“Ha sido un proceso muy lindo. Yo desde que empecé entendí que era algo que iba a tomar mucho trabajo, mucha energía y mucha dedicación. Y estoy dispuesta a asumirlo. Me entregado en cuerpo y alma a la música y creo que por eso el público lo ha notado”, asegura.

“Yo soy un tipo de persona muy determinada. Yo sabía que me iba a ir muy bien. Pero me ha ido mejor de lo que esperaba en tan solo un año que llevo cantando. La verdad es que he trabajado por eso y voy a seguir trabajando, porque yo no soy conformista. Yo quiero más. Que mi música se escuche hasta en Japón”, visualiza.

De comunicadora a cantante urbana

Aunque a muchas personas les ha sorprendido la línea musical que asumió, ella asegura tener claro que la música no de e tener límites. “La música es magia, si te das cuenta yo sí sigo la línea urbana, pero hago fusión, la letra para mí es importante y llevarles a las mujeres un mensaje de empoderamiento. Yo entiendo que a través de la música urbana como base le llegaré a los jóvenes, y el futuro está en ellos”, reafirma.