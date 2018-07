Triángulo Pop une a Pamel, Aljadaqui y Pavel

SANTO DOMINGO. Hard Rock Live anuncia el concierto “Triángulo Pop” con los artistas dominicanos Aljadaqui, Pamel Mancebo y Pavel Núñez, en una velada en la que cada uno de estos cantautores hará gala de sus mejores canciones, el jueves 19 de julio a partir de las 9:00 de la noche, con entrada general de RD $1,085 pesos por persona.

“Triángulo Pop se está convirtiendo en una tradición, pues cada año reúne tres cantautores para llevar al público una propuesta singular, dado que pocas veces tenemos la oportunidad de converger en un mismo escenario y entregar los hits que el público ha hecho suyos”, expresa Pavel Núñez.

Y no es para menos dado que Pamel Mancebo, Pavel Núñez y Aljadaqui, cuenta con una lista de canciones exitosas que despertarán la memoria emotiva de los que han vivido momentos de gran sensibilidad y alegría con piezas entrañables de estos artistas.

Pamel, el benjamín de los tres, ya cuenta con un repertorio que le permite despachar hora y media de show basado en canciones acuñadas en el corazón de seguidoras jóvenes que le han acogido como su favorito por la penetración de temas como “Tiene que ver contigo”, “Menor que Ud”, “Loca”, “Por mi parte”, “La persona equivocada”, “Te Dirá que Si”, “Vuelve”, “Devórame Otra Vez”, “Regresar”, “Lo que Quiero”, “Sencillamente”, “Sueño Absurdo”, entre otros que ya forman parte de una generación que lo tiene como su cantautor favorito.

De su lado Aljadaqui es parte importante del rock y el pop nacional, pues desde finales de los años noventa y principio de los dos mil, es una agrupación preponderante que se forjó un espacio en el mercado dominicano gracias a éxitos como “Ganas de amar”, “Se me va la vida”, “Si Piensas volver”, “Ahora no estas”, “Paso la vida pensando”; y las rockeras como “Yo no me quiero casar”, “Mentirosa”, “De medio Lao”, “Quieres calor”, entre otras más.

Asimismo Pavel Núñez, quien ha sabido posicionarse y mantenerse por espacio de veinte años gracias a su activa labor, ofrecerá sus éxitos “Te di”, “Viene gente”, “Quédate”, “Agonizando”, “Santiago de frente”, “Y te encontré”, “Paso a Paso”, “Bethania”, “Tu, Luna y yo”, “Por honor”, “Me desarmo”, “Mil primaveras”, “atlantis”, “Amor y Perdón” y “Los Fantasmas”.

Las boletas están a la venta en Uepatickets CCN Jumbo Supermercados Nacional.