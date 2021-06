$!Tribunal dominicano ordena búsqueda y captura del cantante Danny Daniel

El pasado año 2020 en el mes de julio, el cantautor español Danny Daniel hizo reiteradas denuncias en los medios de comunicación dominicanos acusando al artista Zacarías Ferreira de haber robado una canción de su autoría ( ”Tú no correspondes”) , amenazando con una acción legal que al pasar el tiempo nunca sucedió, quedándose en palabras acusatorias.

Zacarías Ferreira procedió a demandar a Danny Daniel, quedando este lunes (a un año de los hechos) “demostrado que éstas sólo fueron declaraciones difamatorias e injuriosas, ya que después de varias citas por la vía que ordena la ley, y a través de la Cancillería, y después de comprobar que este recibía las citaciones haciendo caso omiso a las mismas, la justicia dominicana procedió a declarar en Rebeldía a Danny Daniel”, precisa el documento de prensa que representa a Ferreiras.

Sentir de Zacarías

El destacado cantautor dominicano, desde el primer momento que se enteró por los medios de comunicación de la acusación de Danny Daniel, se mostró sorprendido, indignado y abierto al diálogo, no teniendo nunca un acercamiento por parte de Danny Daniel al pasar el tiempo, sino más bien reiteradas acusaciones en programas de TV, radio y periódicos de circulación nacional e internacional.

El daño moral causado por Danny Daniel a Zacarías Ferreira es “incalculable, no existiendo dinero que reponga los estragos sustanciales causados en la vida y carrera del artista dominicano”, añade la nota de prensa enviada por los representantes del bachatero.

“Es y siempre será para Zacarías de suma importancia dejar claro que no registró ni se apropió del tema “Tú no correspondes” de Danny Daniel, y así lo prueba el crédito dado al cantante español en su disco “El triste” publicado en el año 2000 (hace 21 años), y la comunicación emitida por ASCAP que prueba que esta canción no está registrada por Ferreira”, finaliza el comunicado.