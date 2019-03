$!Tributo a Queen hoy en Hard Rock Live

Hard Rock Live anuncia su concierto tributo a Queen, una de las bandas más importantes en la historia de la música de todos los tiempos, en esta ocasión será homenajeada por el grupo argentino “La Reina Tributo”, especializada en girar por el mundo haciendo este homenaje a la agrupación británica.

Los asistentes podrán disfrutar los grandes éxitos que hicieron famosa a esta agrupación y a Freddy Mercury, ido a destiempo el 24 de noviembre de 1991.

Temas emblemáticos para la música anglosajona como: “We Are The Champions”, “I Want to Break Free”, “Don´t Stop Me Now”, “Another One Bites the Dust”, “Somebody To Love”, “We Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, “Under Pressure”, “Bohemian Rhapsody”, serán cantados con la fidelidad que merece el legado de su interprete Freddy Mercury, quien supo combinar la ópera con el rock de manera formidable, creando un sello imborrable en la industria del entretenimiento.

La música de Queen trasciende el tiempo pues recientemente volvió a revivir en las plataformas digitales tanto en streaming como de descargas, gracias a la película titulada como uno de sus más grandes éxitos “Bohemian Rhapsody” la cual consagró al actor Rami Malek con el premio a “Mejor Actor” en los premios Oscar, por su personaje encarnando al apasionado cantante.

Por lo tanto este tributo llega en un inmejorable momento dado que Queen logró despertar esa legión de seguidores que crecieron oyendo sus éxitos y al mismo tiempo se granjeó nuevos fanáticos que han descubierto la riqueza musical de esta banda tras el éxito del filme que cuenta la vida de Freddy Mercury.