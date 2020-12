“Tu cojea”, el nuevo dembow de Vakeró para cerrar el 2020

El cantante urbano Manuel Varet Marte, mejor conocido como Vakeró, demostró su versatilidad al lanzar el dembow “Tu cojea”, estrenado el 28 de diciembre y que se mantiene en tendencia en YouTube, este jueves figuró en el lugar número 4.

Pese a que no es la línea musical que acostumbra, este 2020 decidió probar su capacidad en el ritmo local del momento con otras canciones como “Traigo”, con Lírico en la Casa y Don Miguelo, “Shotta”, de Chimbala, Haraca Kiko, Yomel El Meloso y El Fecho RD y ahora presenta lo nuevo con su expareja, la cantante Martha Heredia, luego de hacer las paces, titulado “La nota”.

En “Tu cojea”, el considerado “Cantante de los raperos” resalta sus virtudes en el género urbano: “Yo puedo hacer lo de ustedes y ustedes lo mío no, el que dijo que tu ere’ el mejor dígale que no, yo soy el motor que enciende este maldito camión, yo soy Vakeró, alias Porfirio Rubirosa, no pueden pararme aunque me pusie’n la e’posa’.

A pesar de que está activo en la escena musical, reconoció este lunes que la ansiedad volvió, que se siente depresivo, que hace varias semanas decidió parar los medicamentos por cuenta propia y que está luchando por sentirse bien y no lo consigue.

En una publicación hecha en una de sus historias de Instagram, y que fue reproducida por el portal Luminarias TV, el cantante señala lo siguiente: “Tengo que decirles muchas cosas, la ansiedad volvió, me siento depresivo, acabo de tener un accidente y hacer varias semanas decidí por cuenta propia dejar de usar clonagim. Estoy luchando por sentirme bien y no lo consigo”.