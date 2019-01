$!Tueska agradecida por su “libertad” tras acuerdo con Evelio Herrera

View this post on Instagram

Hoy quiero decir ¡GRACIAS! ???? Gracias a Dios por darme la determinación y la valentía para luchar por mi Libertad. Agradezco de corazón e infinitamente a todos los que me dieron ese apoyo emocional, incluso sin conocerme, a los que sin importar la distancia física estuvieron cerca, también a los que me respaldaron en todo este proceso. Me siento en paz, por eso; a los que por desconocer mi realidad y sin imaginar lo que viví emitieron juicio en mi contra, les deseo lo mejor. Quiero recordarle a todo el que esté luchando que la fuerza viene de la FE. Con mi fe inagotable y mucha humildad seguiré trabajando en la construcción de mis sueños! Hoy puedo empezar de nuevo con el corazón rebosado de ilusión! Declaro que este es un gran día en mi vida y que lo mejor está por venir!