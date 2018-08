Tueska habla sobre sus razones para demandar a Evelio Herrera

SANTO DOMINGO. La cantante colombiana Tueska dio a conocer sus razones para tomar la decisión de demandar a su hasta hoy manejador y ex esposo Evelio Herrera, alegando incumplimiento de contrato.

A través de su cuenta de Instagram la intérprete de “Con la misma moneda”, señaló que lo que busca con esta medida es retomar su carrera como artista, pues la siente estancada.

“Cada día de mi vida inicio dando gracias a Dios por todo. Me despierto agradecida con esta Patria que me acogió y a la que amo, inmensamente agradecida por el don de la música a través de la cual he podido comunicarme de manera muy especial con la gente, mi público, que se han convertido en un gran respaldo desde siempre, junto a mi familia y seres queridos. Que son mi motor”.

“Lo único que he recibido como respuesta son negativas, evasivas y más interés en hablar de temas personales que de trabajo, lo que nada tiene que ver con mi petición, por lo que finalmente me he visto obligada a tomar esta decisión y hacerlo por la vía legal”, aseguró la también presentadora de televisión.

No se trata de denigrar, detractar, ofender o insultar, en mi corazón no hay nada parecido y todos ustedes lo saben muy bien. De lo que se trata es de incumplimiento y precisamente esa ha sido mi mayor cruz y lo que me ha mantenido estancada”.

Según los argumentos en una entrevista a Diario Libre, Evelio Herrera se comprometió a grabarle tres producciones discográficas en diez años y está alegando una violación contractual, lo que negó. “Nosotros hemos cumplido, siempre hemos actuado de buena fe con Tueska. No me interesa pelear en un tribunal y espero que mañana ella tenga el mismo ánimo mío de terminar la relación comercial fuera de los tribunales”, comentó.