Tulile sale al frente a rumores sobre su muerte

El merenguero Tulile salió al frente de los rumores de que había fallecido, tal y como circuló en algunas redes sociales y en grupos de WhatsApp con una imagen suya ingresado en un hospital de Nueva York.

El propio artista realizó un video que se ha vuelto viral, en el que aclara que ya está en su casa. De paso, condenó que personas malintencionadas propaguen noticias falsas sobre su vida sin importarles que esas informaciones pueden afectar a su familia.

“Anda rodando un video por ahí de que yo me morí y eso es mucha mentira, y estoy haciendo este video porque tengo una familia... Sí, yo estaba muy mal y expliqué la situación de como estaba, pero estoy en casa desde ayer (jueves) y no puedo hablar mucho porque me diagnosticaron una infección en los pulmones”, expresó Tulile.

En un video anterior y con voz pausada, José Manuel Rivera, nombre real de Tulile, contó sobre su estado de salud y la razón por la que fue ingresado en un hospital de Nueva York: “Ya estoy mejor y quiero explicarles un poco lo sucedido; el domingo, a eso de las cinco de la madrugada voy al baño como de costumbre y siento un mareo que nunca en mi vida había sentido, ahí perdí la fuerza, me caigo, cuando me caigo, automáticamente perdí el conocimiento y cuando abro los ojos ya estoy en la ambulancia”.

Siguió narrando que cuando despertó se sintió sin fuerzas y respiraba agitado y agregó que tenía la presión alta. Le hicieron todos los análisis de lugar y no especificó cuánto tiempo permaneció ingresado, aunque se da a entender que menos de una semana.

“Realmente yo no creía que iba a estar aquí hoy”, expresó en referencia a que su vida aparentemente corrió peligro. “Quiero darles las gracias a toda mi gente que se preocupo por mí, que oró por mi salud y decirles que Dios los bendiga”, finalizó el intérprete de “Fuerza salvaje”.

El cantante de merengue urbano reside en Estados Unidos desde 2011.