$!¿Un extraño junte? Justin Bieber y Ed Sheeran estrenan tema el viernes

Justin Bieber ha estado en tratamiento contra la depresión y la música de seguro es una forma de catarsis. Por eso el ídolo de multitudes anunció la colaboración en el tema “I don’t care” (No me importa) con el británico Ed Sheeran, famoso con sus composiciones románticas como “Thinking out Loud” y “Perfect”, cuyo álbum “X” le valió el puesto número 1 del Billboard 200 de Estados Unidos.

Los fanáticos han reaccionado a favor y en contra porque consideran que el junte es extraño, debido a que Ed Sheeran hace música romántica y ha ocupado los más importantes puestos en la música frente a la trayectoria de Bieber, con muchísimos reconocimientos, pero que muchos catalogan como música “vacía”.

Algunos comentarios destilaron su odio contra Justin Bieber: “Ed Sheeran saca una canción con Justin Bieber dos días después de que el cocainómano hediondo en cuestión defendió a Chris Brown. ¿TE ODIAS, AMIGO? ¿ES PORQUE ERES PELIRROJO?”.

Pero los verdaderos fans sí escucharon el llamado de JB, quien invitó a pre salvar la canción para ser los primeros en escucharla. “No puedo esperar”, dice el usuario @tiktok.exe.

Ambos artistas están contentos por la colaboración. Y es una realidad: seguidores y detractores desean que Justin se recupere.