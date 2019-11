$!Un fin de semana de jazz en Puerto Plata

Puerto Plata acoge este fin de semana al Dominican Republic Jazz Festival en una jornada que se inicia la noche de este viernes en Sosúa con la banda de BGJI, Nando Michelin de Uruguay y The Dominican Jazz Project. Los conciertos continúan el sábado 2 de noviembre en Playa Cabarete con las actuaciones de Josean Jacobo, Justin Kauflin Trio de Estados Unidos y Miguel Zenón desde Puerto Rico. El domingo 3 cerrarán en la Playa de Cabarete José Alberto “El Canario”, con el Berklee Global Jazz Institute, Jane Bunnett and Maqueque. El festival realizó su primera parada en el cibao el pasado fin de semana con un concierto que se realizó en el Centro León de Santiago, con la presentación de Arturo O’Farrill y The Afro Latin Jazz, procedentes de Estados Unidos y México y Retro Jazz.