Un nuevo concepto musical irrumpe en la salsa nacional

Integración de Salazar a la orquesta

Sobre sus inicios y posterior entrada a la agrupación de salsa el joven expresó: “estaba terminando mis estudios y jugaba béisbol, por circunstancia no se dio, tuve una lesión y decidí integrarme al coro de la universidad. Luego le comenté a uno de los integrantes de la orquesta KeWenaOnda que me interesaba pertenecer a la agrupación y él me llevó, adicioné y luego de un proceso entré y aquí estoy”, detalló.