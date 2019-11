$!Un toque sinfónico a todos sus éxitos

Oportunidad única

El roquero no descarta la posibilidad de repetir este formato, aunque lo considera difícil por la logística que significa. Por eso han decidido grabar el concierto, pero todavía no saben en que formato lo estarán compartiendo con el público que no asista al show w en vivo, pues en la actualidad lo digital es lo que prima. “No sabemos si esto lo vamos a repetir en un futuro por lo complicado que es. Vamos a grabar todo, pero todavía no sabemos qué vamos a hacer con eso”, confesó Tony.