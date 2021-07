$!Una multitud despide a Johnny Ventura hasta su última morada

“ Habrá muchas maneras de recordar a este gigante del arte, se le deberá recordar ciertamente como merenguero o como dirigente político, en cualquiera de las manifestaciones, es evidente que se trata de un hombre que ha trascendido, y que se ha convertido simplemente en el símbolo de la dominicanidad; no es posible concebir la existencia de la República Dominicana sin estar acompañado del nombre de Johnny Ventura”, expresó Fernández en el cementerio Cristo Redentor, última morada del artista.

Fernández resaltó la trascendencia internacional de Johnny Ventura, señalando que su fallecimiento fue reseñado por los principales periódicos del mundo, entre ellos The New York Times, que lo describió como el “Elvis Presley del Caribe”. Dijo que en efecto, lo que hizo Johnny Ventura fue “revolucionar el merengue, incorporando ritmos del rock and roll y haciéndolo una manifestación musical de alcance internacional”.

Asimismo dijo que el Caballo Mayor ayudó con su música a construir la identidad de la dominicanidad.

En el cementerio se escucharon canciones de los más de 100 producciones que creó a lo largo de más de 60 años de carrera. En ocasiones, coreaban su nombre: “Johnny, Johnny, Johnny”.