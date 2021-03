Una noche para revivir los éxitos de Tribu del sol

“Papolo Sonoro no pudo venir y tuvimos que hacer la grabación en la distancia. Es bueno que se sepa que sin él no somos Tribu del Sol. Por eso y por otras razones puede ser que pase mucho tiemo sin vernos juntos”, aseguró.

De la propuesta

El repertorio que presentarán al público a través de la plataforma https://edlive.com.do/ estará conformado por los éxitos.

“Nosotros respetamos el espacio de Tribu del Sol. Cada vez que nos hemos juntado siempre interpretamos las canciones con las que nos dimos a conocer. En mis conciertos la gente sí me lo pide, porque es muy dificil desligarme, pero en los del grupo no. Rafa y Papolo tienen sus proyectos, pero no forman parte de estos conciertos”, acotó la artista.