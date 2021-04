$!Urbano Antídoto Casero alega escribió canciones a Lírico en la casa sin recibir beneficios

Alexander Duarte Durán, artísticamente conocido como Antídoto Casero, reveló que que él era el compositor de “Lírico en la Casa”, a pesar de que, según afirma, "no recibía ningún tipo de beneficio económico o agradecimiento por parte de este".

El urbano Antidoto Casero estrenó su más reciente audiovisual “Navirap”, el cual es una tiradera directa a “Lirico en la Casa”.

"Te escribía de corazón, nunca te exigí dinero, copiaste nuestra canción sabiendo que soy un guerrero", dice parte del rap.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a este media, el exponente asegura que posee "evidencia de audios de "WhatsApp" de Lírico presuntamente enviados hacia él pidiendo su colaboración en canciones que han sido éxitos internacionales como: “Marianela”, “Súbete” en colaboración con Lary Over, así como “Prendí”, junto a El Mayor Clásico, “Enséñame tu chapa” y otras canciones.

Además, aseguró que tiene en mano "mucha más evidencia de la mostrada", esto sin destacar que ha mostrado en sus redes como en diferentes ocasiones le han dado de baja a dos canciones en su antiguo canal de música, causando así que este fuera deshabilitado.

Entre estas canciones se destaca una colaboración con Lírico que estaría pendiente, entre las que está una tiradera para “El Alfa El Jefe”, llevando como título “De Mentira”, la cual fue removida del canal bajo la orden de “Andujar Music Group”.

Por otra parte, “Antidoto Casero” expresó que no le interesa usar la imagen de su antiguo amigo para crecer; no obstante, dijo sentirse "utilizado" por Lírico al este supuestamente aprovecharse de su producto y no ayudarlo.

En la tiradera, cuyo audiovisual se grabó en Nagua, el urbano dice: "Por cuatro años tu ayuda esperé, escribindote canciones hasta en mi perdí la fe, cogiste los frutos del árbol que yo sembré".

“Antidoto” se ha organizado de manera digital distribuyendo temas de la mano de “Vibras Entertainment”, un equipo que le ha brindado el apoyo necesario a su carrera.

Estos se han hecho cargo de ayudarle con sus registros y hacer llegar la noticia, poniendo a su disposición abogados, recursos y estrategias.

La compañía se encarga de renovar sus redes sociales, perfiles y tiendas digitales manteniendo al público al tanto de sus nuevos proyectos de manera ordenada y creando un fácil acceso al público en general, de esta forma creando un nuevo canal de YouTube y agregando nuevas tendencias a su catálogo.