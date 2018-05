Urbano Anuel AA sale de la cárcel; cantará en remix con Cosculluela

En la música

“Anuel consiguió en Miami contrato con el sello discográfico Maybach Music, del rapero americano Rick Ross, en la división latina de la empresa para la que hizo rap y trap. Una vez se decide por el reguetón de la calle, comienza a darse a conocer con fuerza en las redes sociales y en discotecas de la Isla. En la actualidad, exponentes del género -como Tego Calderón, Tempo y J. Álvarez- han colaborado con él en varios temas.

Aunque en sus canciones hace referencia a vivencias en el residencial público Torres de Sábanas, en Carolina, lo cierto es que proviene de una familia de clase media carolinense y no vivió en el caserío.

Es hijo del músico y empresario José Gazmey, reconocido en la industria musical y quien fuera vicepresidente de Sony Music Puerto Rico por 12 años”, informó el medio.

Sobre la relación con su madre, el joven del trap le escribió un emotivo mensaje, coincidiendo con la celebración del Día de las Madres para la comunidad americana. Aquí el texto íntegro:

“(Sic) Te amo mami, perdón por todo el dolor por el que te hice pasar y por to’ el sufrimiento que vivistes por mi culpa... yo nunca me dí cuenta que si me trancaban tu ibas hacer la sentencia día a día conmigo sufriendo hasta que me cogieron y te vi llorando en el tribunal... TE AMO LUZ DE MIS OJOS!!!!!!! Feliz día de las madres mi vida!!!!!!! Mas nunca te vuelvo a dejar sola!!!!!!!! Gracias por nunca dejarme solo!!!!!!! Te amo!!!!!!! FELIZ DÍA DE LAS MADRES A TODAS LAS MADRES Q DAN HASTA LA VIDA POR SUS HIJOS!!!!!!! NO HAY NA MAS LINDO EN ESTE MUNDO Q EL AMOR DE UNA MADRE!!!!!!! ??❤️ #FelizDiaDeLasMadres #RealHastaLaMuerteBB”.