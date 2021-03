$!Urbano demanda a El Alfa por supuesto plagio del tema “Singapur”

A pesar de que el tema “Singapur” salió a la luz en mayo del 2020, y cuenta con más de 207 millones de reproducciones en YouTube y un remix con artistas internacionales, el tema no cuenta ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) con una certificación que establezca que la canción haya sido registrada.

Es por eso, que un joven exponente de música urbana, oriundo de Jarabacoa llamado, Chileno RD, demandó por supuesta violación a la Ley 65-00 de Derecho de Autor al cantante Enmanuel Herrera Batista conocido en la música como El Alfa.

La demanda por presunto plagio de la canción “Singapur” incluye también al productor musical de El Alfa, Chael Eugenio Betances Alejo, y de acuerdo con declaraciones de Delwinfer Antonio Vargas, mejor conocido como “Chileno RD” el tema es de su autoría.

“Yo le mandé el tema cantándoselo a capela en video”, dijo Chileno RD en el espacio “El Morning Show” de Power 103.7 FM, que se transmite de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en alusión al productor de El Alfa, Chael. “Cuando yo escuché el tema, manín, yo no dormí esa noche. Chael lo vio e inmediatamente me bloqueó de instagram”, contó.

Indica una nota de prensa que el querellante ha tratado por diferentes vías de comunicarse con Enmanuel Herrera (El Alfa), pero ha sido en vano porque inclusive algunos influencers del género se han negado a hablar con él sobre el tema, por no meterse en problemas con el denominado “Animal”.

“Le tiramos Alofoke, al número que tiene en su cuenta para promociones, y la respuesta que tuvimos es que no nos puede apoyar con eso porque él y El Alfa son demasiado amigos, y eso le perjudica la relación que tienen, al igual que el Dotol Nastra dijo que no podía”.

El procedimiento legal está siendo llevado por el abogado Ramón Cabral quien trató a través de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) llegar a un acuerdo con El Alfa, quien no se presentó luego de ser citado vía alguacil en dos ocasiones.