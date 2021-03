Urbano Nooby el “prota de la Movie” estrena merengue “Seguimos aquí”

Con un estilo muy particular, al igual que su voz llega a la escena musical dominicana Nobby el “prota de la Movie”.

A pesar de ser un artista urbano, el intérprete se encuentra de promoción de su primer sencillo musical que lleva por nombre “Seguimos aquí”.

El tema, que forma parte del EP Tráiler con el que el artista debuta en la escena musical, cuenta con 5 canciones en la que comparte letras y lápiz con el compositor Alkamis “Nivel Dios” bajo la producción de José KoKou y DJ Nayki. El 29 de marzo, Nooby presentará su segundo tema “La Diabla”.

El cantante tropical, de origen dominicano, pero criado en Puerto Rico, lanzó a finales del mes de febrero el tema, un merengue típico con fusión urbana de la autoría de Alkamis “Nivel Dios”, quien ha trabajado junto a grandes estrellas de la música como: el “Fuerte” Omega, J Álvarez, Ala Jazá y Danny Extreme, entre otros.

“Cantar es mi pasión, por lo que desde muy joven no había una fiesta familiar, un compartir entre amigos en el que yo no cantará, pero no fue hasta el pasado año que decidí preparar mi proyecto en solitario. Y es que aunque todo me decían que yo tenía el talento la timidez me vencía por lo que para mí es muy gratificante el apoyo tan sorprendente que el público le está dando a mi música en todas las plataformas digitales”, dijo en un comunicado de prensa Nooby.

La producción del tema musical producido en la ciudad Corazón, que de inmediato se ha posicionado en las diversas plataformas digitales, cuenta en YouTube con a penas dos semanas desde su lanzamiento con 300 mil reproducciones.

“Siento que el merengue no tiene tiempo ni fecha de vencimiento por lo que no importa el género que esté en tendencia un buen merengue siempre tiene su espacio ganado”, explicó tras hablar del merengue ““Seguimos aquí”.

El video musical con el que Nooby, quien reside en la Florida, promociona el tema fue producido por la promesa del lente Diego Castillo, y a su vez está protagonizado por el boxeador profesional Luis Rodríguez.

“Yo tengo bien claro que la música es una industria por eso no escatimó esfuerzos para invertir haciendo video de calidad, tema inédito, un equipo de primera que hace día a día todo lo necesario por seguir conquistando el amor del público, y los frutos se están viendo desde ya”.

José Luís Lebrón, nombre de pila del artista, está bajo el manejo de “Alien Global Music”, compañía que tiene la responsabilidad de desarrollar y representar el artista a nivel mundial.