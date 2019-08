Urbanos ignoran a Ivy Queen; no ha podido sacar tema con Karol G

Atrás quedó la polémica iniciada por el cantante urbano Anuel AA sobre que su novia Karol G es la actual reina del reguetón.

Resuelto el conflicto, luego de que Karol G expresara su admiración por la pionera del género urbano en Puerto Rico, ambas dieron paso a un trabajo musical. Sin embargo, este tema “Un día sin nosotras” no ha salido. ¿Cuál ha sido la razón?

Al ser abordada por el espacio “Suelta la Sopa” de Telemundo Ivy Queen le echó la culpa a la burocracia y a la testosterona, en referencia a hombres fuertes de la industria que tienen poder de decisión.

“Cuando fui a pedir los release, los permisos de autorización, entre casas disqueras, manejo... como te digo, la burocracia de las testosteronas se empeña en que yo me quede esperando por otros. Entonces la canción no la puedo usar”, declaró.

Y abundó en que está dispuesta a trabajar con todos: “Yo he querido colaborar pero yo creo que las testosterona del género urbano son demasiado fuertes. Quieren empeñarse en poner divisiones; quien medirlas por cuanto busto o cuanto trasero tengan... En muchísimas ocasiones he expresado que me gustaría colaborar con Bad Bunny, con Cardi B, Ozuna, mi energía está ahí, pero yo no puedo pelear contra un sistema medio raro”.

Expresó que le ha escrito a los artistas más grandes del momento y no ha recibido respuesta, pero tampoco pretende forzar.

Incluso, hasta le envió tres canciones al colombiano J Balvin.

Cuando le preguntaron quién es la “Reina del reguetón”, afirmó: “Lo que se ve no se pregunta”.