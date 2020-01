$!Vakeró a cantantes urbanos: “Si se van a ofender cómanse un par de libros”

“Los llevan a pertenecer a modalidad y la moda pasa, por ello tumban un tema con otro para no bajar de la posición que alcanzan. No está mal pelear por una posición, lo que si está mal es en lo que nos convertimos para “mantenerla”, en esta foto solo aparecen Rochy y Kiko el Crazy a este último particularmente lo conozco hace tiempo y tiene un talento enorme para la buena composición, talento que ha tenido que pausar para poder ganarse lo de mejorar su vida, porque las buenas canciones no son apoyadas en el género en este momento”.

“Estos muchachos tienen un talento increíble, pero lamentablemente la misma sociedad los ha empujado a ser lo que a diario me piden a mí que haga, música de ahora y momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque no duran prácticamente nada madurando un tema y como la mayoría en esta generación está en todo menos en lo que tienen que estar, que es fomentar lo positivo de la vida.

Los llevan a pertenecer a modalidad y la moda pasa, por ello tumban un tema con otro para no bajar de la posición que alcanzan. No está mal pelear por una posición, lo que si está mal es en lo que nos convertimos para “mantenerla” en esta foto solo aparecen Rochy y Kiko el crazy a este último particularmente lo conozco hace tiempo y tiene un talento enorme para la buena composición, talento que ha tenido que pausar para poder ganarse lo de mejorar su vida, porque las buenas canciones no son apoyadas en el género en este momento.

Otro que tiene pila de talento es Mark B, goza del cariño de una gran parte de la población pero igual ha tenido que doblarse un poco pa’ estar donde el guardia lo vea. Como estos dos talentosos hay muchos más que les ha pasado lo mismo y luego me preguntan porqué yo sigo siéndole fiel a mi línea... al final el doble sentido siempre ha existido lo que falta ahora es filtro y nosotros los artistas no tenemos la culpa, la culpa la tiene el público que exige eso y no consume nada bueno. Yo nada más les digo: eso siempre será vacano hasta que escuches a tus hijos cantarlo o querer vivirlo y justificar su día a día con eso que escuchan.

Cholo Brenes siempre le decía a mi hermano Franklyn Varet que no se pusiera a hacer mierda porque me salpicaría a mi... Para buen entendedor pocas palabras bastan. Si se van a ofender cómanse un par de libros como he venido haciendo yo para que me entiendan...”