Vakeró en desacuerdo con prohibición de luces LED

SANTO DOMINGO. Ha causado revuelo la prohibición que hiciera el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) al uso de luces LED en vehículos que no lo ameriten, obedeciendo a la resolución número 009-2018, que sólo deja exentos de ser fiscalizados y multados por el uso de luces de alta luminosidad a las patrullas y otros vehículos de servicio de la Policía Nacional, los de protección civil y salvamento, los de asistencia sanitaria o ambulancias y los camiones de bomberos.

Ante esta decisión diversos sectores han expresado su opinión, algunos a favor y otros en contra de la iniciativa. En este sentido el cantante urbano Vakeró aseguró estar en desacuerdo con parte de la disposición: “ahora ustedes quieren ponérsela difícil a quien hace su sacrificio para comprar las luces que les falta a muchísimos lugares de nuestro país”, dijo el cantante y puso de imagen una nota de este medio en donde se informa sobre un atentando de atraco que sufrió en una carretera oscura del interior del país.

Justifica que el uso sea sólo en el interior, en especial en horas de la noche y en carreteras que carezcan de la iluminación adecuada.

“Yo no uso esas luces en la ciudad porque a mi mismo me molesta cuando otro me la pone de frente, yo no hago lo que no me gusta que me hagan, esas luces solo las uso en carreteras oscuras”, manifestó el nativo de San Pedro de Macorís.

“Esas luces que ven ahí han evitado muchas cosas, como ejemplos la irresponsabilidad de algunos dueños de vaca si es por ellos uno vive matándose”, aseguró Vakeró.

Publicación del cantante urbano, a continuación.