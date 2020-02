$!Vakeró explota tras bloqueo de videoclip en Instagram; lo atribuye a envidia

“Es increíble como la envidia y el deseo de que me vaya mal lleve a el desaprensivo que ustedes ya saben quien es a reportarme el video, solo por mantenerme totalmente en contra a lo que el quiere, pero nada, lo peor está por venir, y no para mí”. Así reaccionó el cantante de música urbana Manuel Varet Marte, conocido como Vakeró en respuesta al bloqueo que hiciera Instagram, luego que reportaron el contenido del videclip de su nueva canción titulada Varón.

Aunque en esta publicación no lo mencionó de forma directa, en anteriores publicaciones el nativo de San Pedro de Macorís se enfrentó al productor de radio e influencer Santiago Matías, Alofoke, luego de que, este criticara las letras de la canción. Él compartió la imagen de la publicación de Santiago, con el texto, “te pongo hacer lo que me da la gana cuando me da la gana”. Ahí también le responde a Arcángel, quien comentó el post de Alofoke.

“Arcángel yo tengo una sola cara y lo que he dicho siempre así se ha mantenido. Lo mío no es por redes. Te quiero bro”, sentenció.