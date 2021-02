Vakeró le agrega su estilo y un nuevo sonido al dembow con “Tú cojea”

Ahora con “Tú cojea” y su lírica se pone al frente. “Primero darle gracias a Dios por todo. Y entiendo que la música es eso, mantenerse siendo uno mismo, no importa lo que esté de moda, no perder eso que te caracteriza y mantenerte siempre en la originalidad, y eso se lo debo agradecer a los productores con los que he trabajado, ellos me dejan fluir”, comenta Vakeró en una videollamada con Diario Libre.

Un nuevo sonido

“Creo y no me quiero precipitar, pero es el álbum que todo artista urbano desearía tener”, afirmó.

Con Martha y Lápiz

El rapero dice que hay respeto y admiración entre Martha y él. “Nunca he tenido nada en contra de ella... La gente ha aceptado bien el tema para despejar la mente de este encierro. Me quedé con el deseo de seguir grabando con ella. Será esperar ya que ella también está trabajando en su carrera, pero ha sido muy chulo todo”, refleja el artista indicando que lo próximo sería un tema con el estilo de la exitosa canción “Te quiero”.

De su vida personal, el intérprete de “Que mujer tan chula” será padre por décima vez, en esta ocasión de una niña con su pareja Yannely Medina, y sería la segunda hija de su esposa.

Él confiesa que no entiende la alarma del público, pues quisiera tener 12. “Los hijos son bendición. Yo estoy feliz con todos los hijos que tengo”, dijo.

Sobre su declaración de que había sido bloqueado en la industria dijo de forma contundente: “Al final del día Dios es el que sabe y el público. ¿Quién puede con el pueblo cuando dice –esta canción es la que nosotros queremos? Nadie”.

A un año del coronavirus en el país, el urbano valora la flexibilización porque los artistas tienen que trabajar. “Hay eventos grandes que no tienen que ver con música. Yo creo que así como esos vuelos que llegan al país llenos de gente y con mascarillas yo pienso que deben abrirse lugares amplios para que toquen los artistas”, argumentó.

Puso como ejemplo un estadio con capacidad para 60 mil personas, que según entiende, se puede hacer un show que coja 20 mil personas y con los protocolos debidos”, manifiesta.

En efecto, Vakeró dice que está abierto a trabajar siempre y cuando no afecte a las personas. “Al final ese dinero no es para bebérmelo, es para los hijos míos”.

Mientras tanto, sigue trabajando en lo digital y viene con una colaboración con el rapero LR, así como en el remix “Aci 90” con Shadow Blow, Haraka Kiko, Don Miguelo y Pablo Piddy. Además de “Tan temblando” con Chiki el de la vaina.

Ha sido bloqueado

Días atrás Manuel Varet Marte, su nombre de pila, encendió las redes sociales al asegurar que en algún momento ha sido bloqueado en la industria.

Vakeró volvió a explicar su posición: “Yo tengo más amor por la música que por el dinero, realmente. De lo que yo hablé yo lo supe antes de la pandemia por una persona que estuvo en una reunión que se realiza en un establecimiento de Santo Domingo. Según esa persona, hay una lista que no estaba con el que orquestaba eso y decía –a esos hay que frenarlos- Y yo cuando lo supe me reí porque yo estoy en otra onda”.

Agrega: “Entonces, cuando saqué “Tu cojea” nunca dije que venía con algo así y fue el golpe que avisó. Luego noté que al sacar otro tema al vapor “Yo la tengo toa” que sumó 200 mil vistas en menos de 24 horas de manera orgánica y cae en tendencia número 3 en YouTube, luego en 5, y después no sale. La gente luego buscaba la canción y no aparecía, solo si entraba a mi canal de YouTube. Ahí caí en cuenta que también se hace eso en las plataformas digitales y por eso hice el comentario del bloqueo. No es que me afecte en realidad; la maldad nunca va a parir nada bueno, tú crees que me puedes hacer un daño y te lo puedes hacer a ti mismo porque yo sí creo en el karma”.

Y finalizó de forma enfática: “Yo siempre voy a estar grabando y ese es el problema que a mí no me escriben mis canciones. Cuando yo estoy con mi productor Betoben la Sinfonía no pensaos en nadie, solo el que consumen nuestra música”.

Origen del estribillo de “Tú cojeas”

Vakeró habló sobre que inspiró el estribillo “Yo sé de la pata que tu cojea” explicó que se encontraba en Miami grabando su álbum producido por el dominicano Maffio, y en una reunión grupal un cubano habló con alguien en su celular y cerró en tono molesto: “Porque ella sabe de la pata que yo cojea”, ósea, que sabe para lo que da y yo dije: -este es el coro de una canción-“, abunda.

“Tu cojea” no es el único dembow. Previo a este colaboró en “Traigo”, “Chotta” junto a Chimbala, a quien le agradece por motivarlo a hacer esta música, y ha continuado con “Se siente”, “Yo la tengo toa”, entre otras.

A los jóvenes que incursionan en la música los invita a nunca dejar de creer en su estilo.