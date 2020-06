$!Vakeró le responde a Heidy Brown: “El desacuerdo pudo resolverse con una llamada”

Declaración de Vakeró

A la parte interesada

¡Qué triste! Una relación de amistad tan bonita, construida en base a la admiración y el respeto mutuo, hoy se ve afectada por un absurdo desacuerdo que bien pudo resolverse con una llamada telefónica. Esperaba que la salida del video fuera un motivo de celebración para todos los involucrados, y que en lugar de su oposición a la difusión del audiovisual, recibiría una invitación a compartir una copa de vino mientras disfrutábamos de lo que se había logrado.

Le recuerdo a mi apreciada amiga Heidy Brown que el mismo día de la grabación tomamos apunte de las sugerencias que hizo, y excluimos las imágenes que ella consideraba inapropiadas, si se nos escapó algún detalle le puedo asegurar que no se hizo a propósito y mucho menos con intención de dañarla.

Cuando recibí la advertencia de sus abogados por correo electrónico, pensé que se trataba de una broma pesada por eso no le respondí en ese momento, confirmé que estaba hablando en serio a través del post que colgó en sus redes, donde manifiesta su inconformidad con el resultado de la edición, a partir de ese momento he visto al menos una docena de veces el video y aun no encuentro las tomas que pudieran resultar comprometedoras.

Aunque contamos con un documento en el que ambos autorizamos la difusión y distribución del mismo, entiendo que cada artista esta en el derecho de proteger su imagen de la manera que le convenga, en ese sentido estoy en la disposición de retirar el video de todas las plataformas virtuales si con esto puedo devolverle la tranquilidad y recuperar la buena vibra que siempre hemos tenido.

Me despido con la siguiente frase: “pedir una disculpa, no significa que la otra persona tenga la razón, significa que valoras mas una relación que a tu EGO”.

Atentamente:

Manuel Varet