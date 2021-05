Vakeró pide ayuda a Luis Abinader por delicada salud de amigo: "No lo dejen morir"

El cantante urbano Vakeró acudió a sus redes sociales visiblemente afectado para pedirle al presidente de la República, Luis Abinader, ayuda para que su amigo, Freddy Goldman, o no pierda la vida por su delicada situación de salud.

"Me arrodillo primero ante Dios y luego ante las autoridades para pedirles que no dejen morir a un hombre de familia, que trabaja de sol a sol para llevar el pan a su hogar, un hombre sin vicios y sin antecedentes penales que se encuentra en un hospital al bordo del abismo", comenzó escribiendo Manuel Varet, nombre de pila del intérprete de "Tu cojea".

Según informó Sorangie Silverio, prima hermana de Ciprian Portes,, nombre de pila del artista Freddy Goldman, estuvo ingresado durante siete días por COVID-19 en el Hospital Jaime Oliver Pino, de San Pedro de Macorís.

Lamentó que el único defecto que tiene es ser "pobre y sin apellido de abolengo, ni relaciones con poderosos".

Dijo que no pierden la fe. "Presidente, usted prometió que el cambio sería para todos y yo todavía le creo. Repito no escribe el artista, escribe un ciudadano común que necesita ayuda para no ver morir a un amigo", solicitó el artista.

Vakeró dijo que decidió hacer pública su petición porque han intentado todo sin pedir ayuda, "pero la impotencia me ha vencido y me rindo en las manos de Dios, confiado en que su voluntad se hará por encima de todo y de todos. @luisabinader".

Días atrás escribió que su amigo, de nombre Freddy, estaba afectado de los pulmones sumado al coronavirus y necesitaban oxígeno en San Pedro de Macorís.

De acuerdo con nuevos detalles, el amigo de Vakeró se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI) del hospital Luis Eduardo Aybar afectado por coronavirus.