$!Vakeró también hace las paces con Don Miguelo

El cantante urbano Vakeró hizo las paces con su colega Don Miguelo luego de que horas antes el reguetonero de San Francisco de Macorís escribiera un emotivo mensaje dejando atrás la enemistad.

En respuesta y también con imágenes compartiendo juntos Vakeró le escribió un inspirador mensaje al "Mejor del bloque" luego de que tuvieran años distanciados.

"Por más complicada que se vio nuestra situación, siempre esperé en Dios el momento de arreglarlo y ese momento ha llegado", dijo Vakeró con notada sinceridad en sus palabras.

El "Cantante de los raperos" agregó: "Entiendo que no somos seres perfectos, todos nos equivocamos en algún momento y nos dejamos dominar por el ruido alrededor pero qué bueno que hoy se cierra ese capítulo y reanudamos esa linda amistad que tanto valoro. Demás está decirte lo mucho que te admiro y te respeto. De corazón pido a Dios que pronto podamos sellar este bonito momento con un abrazo".

La publicación de Don Miguelo supera los 156 mil likes y los 9 mil comentarios, por igual la de Vakeró, más reciente, suma más de 1,600 comentarios que han sido de alegría por el junte de los artistas y les pidieron una colaboración.

En tanto que Don Miguelo calificó a Vakeró como uno de los "Top 5" de los mejores del género urbano.

Artistas como Mozart La Para, Villano Sam, Mark B, El Mayor Clásico, Wason Brazobán y otros los felicitaron por el gesto.

A continuación el mensaje de Vakeró a Don Miguelo.

"@donmiguelo Mi hermano me llega profundo lo que has escrito y esto es de Dios porque siento esa misma necesidad de volver a compartir como antes, me acuerdo cuando Trivolution, días antes, habíamos tenido un pleito, te fuiste a Nueva York y cuando regresaste, en medio de un ensayo para el festival Presidente, al verte pensé que no me ibas hablar y justo ahí me dijiste "Toma manin, bota esos In Ear que tienes, estos si son buenos". Son unos Sure In Ear 215, los que todavía uso.

En ese momento recordé unas palabras de mi compadre @villanosam que desde que me las dijo hace años, las he adoptado como ley de vida "Una vez se es amigo, se es amigo para siempre. Por más complicada que se vio nuestra situación, siempre esperé en Dios el momento de arreglarlo y ese momento ha llegado.

Entiendo que no somos seres perfectos, todos nos equivocamos en algún momento y nos dejamos dominar por el ruido alrededor pero que bueno que hoy se cierra ese capítulo y reanudamos esa linda amistad que tanto valoro. Demás está decirte lo mucho que te admiro y te respeto. De corazón pido a Dios que pronto podamos sellar este bonito momento con un abrazo. “El perfume y el incienso alegran el corazón; la dulzura de la amistad fortalece el ánimo.” (Proverbios 27:9)".