Vakeró ventila problemas con la madre de uno de sus hijos; dice lo está extorsionando

SANTO DOMINGO.- El artista urbano Vakeró utilizó sus redes sociales para denunciar que ayer, Día de los Padres, pudo felicitar a todos sus hijos, menos a Micky, su hijo concebido con una mujer italiana, esto, debido a que, según Vakeró, ella no permite que él vea a su hijo y hasta le ha negado el apellido.

En uno de los dos audios que reprodujo en la red social de Instagram con un largo mensaje, se escucha a la madre del niño decir que hay un acuerdo que Vakeró no está respetando y de inmediato entró en amenazas: “Yo tengo la foto de la mujer tuya en una clínica donde una sonografía vale lo que nuestro hijo gasta en un mes de escuela”.

La mujer prosiguió: “Estoy aquí tratando de que las cosas se den cómo tienen que darse. Yo no duro mucho en hacer que otro hombre reconozca a tu hijo, le de el apellido y lo mantenga”.

Este problema familiar fue expuesto por el intérprete porque “está cansado de las amenazas y las condiciones que ella exige para que su hijo esté con su padre”: “Estoy cansado de tu drama queriendo pintarle al mundo que no quiero a mi hijo, tu ni siquiera quieres que él lleve mi apellido y te llenas la boca de disparates, nunca te voy a desear un mal como me lo has deseado a mí y a mi familia porque si lo hago pondría a sufrir a mi hijo, el que tú me has negado por no aceptar tus condiciones, hoy Día de los Padres he hablado con todos menos con él porque siempre terminas insultándome delante de él”, señaló el cantante del nuevo sencillo “Tú ere’ un cáncer”.

Vakeró también enfatizó que siempre ha querido ser responsable. Dijo, además, que en una visita en el país su exmujer se apareció en lugares donde no había sido invitada y le hizo llamadas molestosas a su actual pareja: “Con esto sé que bajé a tu nivel, ¡pero ya estoy harto! Si quieres seguimos con el jueguito porque me he asegurado de grabar cada cosa que me has dicho en cada llamada que te hago para a la hora de ir ante un juez sepan de dónde cojea la mesa. ABUSADORA. Discúlpenme mis seguidores, ¡pero ya no aguanto más! A las doble moral que vienen hablar de que soy poco hombre, díganme que hago cuando mis hijos mayores la ven en esto y me preguntan que mal le hice a ella para que me dañe así... En estos días subí una imagen de pastillas de depresión y la razón ha sido mi situación con Micky, eso es poco para lo que ella ha dicho, hay amenazas y mucho más”, concluyó de modo airado.

