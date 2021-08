$!Valentina, otro de los rostros femeninos de la música urbana dominicana, que captó la atención de Spotify

¿La música urbana cosifica a la mujer?

“Yo defiendo mucho la liberación de la mujer, sobre todo porque pienso que a las mujeres se nos pone una etiqueta injusta, critican muy fácil, pero creo que cada quien debe hacer lo que siente, mientras no le haga daño a otros. A las mujeres se nos ponen las cosas muy difíciles. Vemos que a artistas hombres, no se les juzga tanto como a la mujer por el contenido de sus letras, donde sí denigran a las mujeres”, dejó claro, y se fue más allá.

Canciones

Artista radar de Spotify

Al hablar de esta distinción de Spotify aseguró: “No me lo esperaba, no entendía lo que significa, pero cuando me explican, me sentí súper agradecida, me ayudó mucho, me dio muchos oyentes a nivel internacional. Muy agradecida con ellos por tomarme en cuenta”.

Valentina sueña con llevar su música en vivo con sus propios temas, ya sea en RD o a nivel internacional. Ella no se pone límite y en un futuro le gustaría colaborar con artistas como Rosalía o Dua Lipa, de quienes, dice, valora su calidad musical.