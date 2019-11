$!“Vamos a educarnos musicalmente”, el consejo de Mark B a nuevos exponentes urbanos

Mucho se habla de la calidad de la música urbana criolla y las letras, al punto de que los que se van por la onda de la música comercial y limpia y dejan el lado callejero y con malas palabras los catalogan como infantiles y atrasados. Mientras que hay otros exponentes que emergen de las redes sociales a través de un ‘sonido’ o polémica creada a propósito o como simples fenómenos virales, que con el paso del tiempo no mejoran su propuesta musical.

Al ser cuestionado por Diario Libre sobre la escena actual de la música urbana local, el cantante Mark B manifestó que el que quiera dedicarse a la música no debe elegir el camino fácil, sino apostar a educarse, hacer temas de calidad e instruirse musicalmente.

Mark B ofreció las declaraciones durante la celebración del Festival Heat en el Hotel Hard Rock Punta Cana, donde el urbano fue uno de los que representó al país en el evento que atrajo unos 27 artistas de América Latina y fue transmitido en vivo por 22 países a través de la cadena HTV.

“Los jóvenes que van subiendo piensan de una vez en meterse a ser artistas urbanos, por la facilidad con que se ve todo, pero hay que educarse. La primera opción no debe ser hacer un dembow que diga dos letras. Vamos a educarnos musicalmente, escuchar música, juntarse con compositores que ayuden a componer mejor... No es tocar un instrumento, aunque es bueno tocarlo, pero sí es bueno estar en el estudio y entender lo que es hacer música más comercial”, dijo Mark B previo al Festival Heat el pasado 22 de noviembre.

Reiteró que la primera opción no debe ser lo fácil, sino “trabajar para ponernos al lado de los grandes”.

Mark B agregó: “Dicen que yo denigro a muchos colegas, y no es eso. Yo lo que entiendo es que hay que pasar los procesos. Comprendo que todo el mundo quiera salir del barrio, pero no buscar la opción que se ve más fácil. Yo fui corista del Poeta Callejero, no fue que a mí me pusieron adonde estoy; yo duré tres años haciendo mi fila, y luego duré otro año para pegarme... Fue un proceso, y si tú quieres hacer música buena y quieres vender tu imagen bien y que no hablen mal de ti, hay que hacer la fila”, consideró Mark B.