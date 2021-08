$!“Verde Amarillo Azul” une a la española Carol Rovira y al dominicano Anthony Ocaña

La actriz y cantante española Carol Rovira y el compositor dominicano Anthony Ocaña han estrenado este jueves “Verde Amarillo Azul”, una composición cargada de fusiones con la que procuran penetrar diversos mercados.

Sus caminos se cruzaron en España hace un año, en plena pandemia. “A partir de junio del pasado año comenzamos a trabajar. Carol empezó a escribir una serie de canciones y tomo la decisión de grabarlas, así fue como nos conocimos, hicimos un buen equipo y a partir de ese momento decidimos hacer el proyecto como dúo”, reveló Ocaña.

“Verde amarillo azul” es el cuarto sencillo que han hecho público, el cual formará parte de una producción musical completa que deberán tener listo dentro de tiempo.

La canción se abreva del reggae, la música andina y la influencia caribeña. Musicalmente rinden con acierto un reconocimiento a la región en la que nación Carol en España.

“Le hemos puesto ese nombre porque está inspirado en los ciclos de la siembra del arroz. Soy de una zona de Cataluña en la que te encuentras, si la visitas, un paisaje completamente diferente. Es como volver a casa. Yo he vivido en Barcelona, Madrid, en el extranjero. Y ese es el sentimiento que he querido reflejar en esta canción, mostrar la naturaleza y el bienestar. Anthony viene de la República Dominicana y lo complementamos con esos espacios de su país”, acotó.

La música de Bob Marley, John Lennon, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Vicente García o Led Zeppelin influenciaron la balada pop.

Previo a la publicación de la canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, presentaron “Almas viejas”, “Como ninguna” y “El reino de los riesgos”.

Proceso creativo

Anthony Ocaña consideró que, en el caso de ambos, han trabajado en varios temas y han aprovechado las herramientas digitales para dar a conocer lo que están haciendo.

“El hecho de que hemos ido sacando los temas poco a poco, no significa que no estemos apuntando a convertir este proyecto en un disco. Vamos a cuenta gotas, conociéndonos y que el público asimile el estilo musical de ambos”, contó Ocaña.

Carol Rovira apuesta a una identidad musical. Aunque han tenido referentes de la obra de otros artistas, uno de los principales objetivos es precisamente lograr que el público los pueda identificar por lo que están haciendo.

“Perseguimos nuestro propio sonido, obviamente, uno se alimenta cada día cuando escuchamos a los artistas que conocemos. Naturalmente, tanto Anthony como yo nos vamos nutrir del folclor de nuestras tierras!”, abundó la protagonista de la serie Luimelia.

“Añoramos y anhelamos el lugar de donde venimos. Tengo más de 20 años fuera de la República Dominicana, pero mis raíces están ahí”, intervino Ocaña.

Promoción

Desde las plataformas digitales trabajan ya en el mercadeo de su música. Dedicarán sus esfuerzos a la promoción, pero tan pronto tengan la posibilidad de saldrán de gira por España y en su momento llegaran a la República Dominicana.

Seguirán grabando música y compartiéndola con la gente. “Esa es nuestra intención”, apuntó Ocaña.

Vivencia en la pandemia

El COVID-19 arrinconó al mundo. En el caso de los artistas, estos debieron lidiar con muchas situaciones.

Carol y Anthony compartieron sus vivencias. Ambos se dedicaron a escribir canciones y música, pero sin olvidar la reflexión obligada.

“En mi caso me animé a escribir música. Estaba en Madrid y posteriormente me marché a Cataluña, allí me quedé en una casita de la familia, ubicada en una montaña. Encontré una guitarra, le cambié las cuerdas y comencé a escribir canciones. Llené mi espacio con los libros y la guitarra, de ahí salieron los dos primeros temas que envié al director de la serie Luimelia, de la que fui la protagonista, y tomó la decisión de incluirlos en la misma. El mundo vivió de todo, pero yo me envolví en las canciones”, recordó Rovira

Anthony Ocaña continúo haciendo música. Aprovechó el silencio de Madrid para escribir canciones, pero al reflexionar lo que ha vivido la humanidad con tantas personas fallecidas e infectados, muchos entendieron lo frágil que es el ser humano.

“Tener que encerrarse entre cuatro paredes te permite reflexionar porque uno vive hacia afuera. Eso enriquece mucho, al margen de la parte triste. Fue un momento mirarnos hacia adentro”.

Actuación

Carol Rovira protagonizó la serie española Luimelia. Su trabajo no se detiene como actriz, de hecho, está trabajando en una nueva serie. Cuando termina sus sesiones de grabación, se envuelve en el canto.

Rovira manifestó que los artistas hispanos tienen ahora muchas oportunidades para participar en producciones internacionales. “Creo que es una gran oportunidad para todos”, dijo.

Escucha la canción aquí:

Verde Amarillo Azul