$!Vicente Fernández presenta nueva recaída por falla pulmonar, según medios

El reconocido cantante mexicano Vicente Fernández, de 81 años, continúa en delicado estado de salud.

De acuerdo con la agencia México, así como otros portales de ese país, en las últimas horas se ha dado a conocer que el cantante sufrió una nueva recaída, luego de ser hospitalizado desde el pasado mes de agosto, y reingresó a terapia intensiva el 1 de diciembre.

Este jueves en el matutino “Venga la Alegría”, los presentadores revelaron una posible información con respecto a que uno de los pulmones de El Charro de Huentitán presentó fallas, noticia que su hijo, Alejandro Fernández ‘El Potrillo’ no refutó en la entrevista que brindó en las últimas horas.

“Me preocupa que Alejandro Fernández no haya desmentido este rumor, este trascendido, de que no la está pasando bien. Sabemos que regresó a terapia intensiva, que hay una situación pulmonar que no está terminando de ceder. Al parecer, esto está empeorando todo”, comentó el conductor Ricardo Cásares.

Por otra parte, el programa “Ventaneando” presentó la tarde de este 9 de diciembre una breve entrevista con Gerardo Fernández, uno de los hijos de don Vicente, quien si bien no aclaró lo de la falla del pulmón, sí reveló que su papá ya está muy cansado.

Además, confirmó que el cantante sigue en terapia intensiva y que su situación no ha cambiado para bien o mal.

Vicente reingresó a terapia intensiva el pasado 1 de diciembre, luego de que se mantuvo algunas semanas en una habitación hospitalaria evolucionando de manera favorable. Esta noticia fue confirmada por la familia a través de un comunicado que colgaron en su cuenta de Instagram.