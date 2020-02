$!Vickiana más “maidita” en su regreso de San Valentín

Tras la tormenta viene la calma, y en el caso de Vickiana, es una nueva oportunidad para hacer lo que ama, cantar.

La artista que vivió momentos muy delicados con su salud el pasado año, hoy se muestra llena de vitalidad. Vickiana regresa más “maidita” que nunca.

Para celebrar el amor y la amistad, la sensual cantante se une al popular pionero de la bachata José Manuel Calderón y también a los éxitos merengueros de Henry García, para una noche especial, romántica y bailable.

La cantante adelantó que la noche va a estar salpicada de chiste, picardía y el buen humor que la caracteriza fuera y dentro del escenario.

Temas como “Jardín prohibido”, “Miénteme”, “La sufrida”, “Ven, te invito a compartir” y “Cuando voy por la calle”, entre muchos otros más no faltarán en esta noche especial de reencuentro con el público que tanto rezó por su mejoría.

“Me siento llena de ánimo, llena de fuerza y le pido a Dios que todo salga bonito, que me dé la misma fuerza que he mantenido en el escenario. A mi gente que siempre me apoya, los necesito ese día porque fueron varios meses fuera. Estará con José Manuel Calderón y Henry García, dos artistas excelentes”, dijo la artista a Tiempo Libre.

Acompaña a esta gran intérprete en su retorno a los escenarios.