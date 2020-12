$!Vickiana y Ramón Orlando defienden contratos futuros

Reacciones

Lícito

El experimentado maestro Ramón Orlando aseguró que el Gobierno no tiene la culpa de que el no tenga dinero. “Naturalmente por las restricciones por el bien de la nación, quizás tomaron la decisión de cooperar basado en el hecho en diciembre. Debo decir que desde los gobiernos de Leonel Fernández se destinaba una partida para los cantantes populares en la época de Navidad. A mí me parece lamentable que nunca nadie desde nuestros hermanos de diferentes expresiones culturales y artística, nadie en dieciocho años dijo nada. Cada año se otorgan doscientos millones de pesos para las fiestas, según explicaron del Gobierno. En un momento se pensó que haríamos fiestas en vivo si habría apertura por la pandemia, pero no fue así. Entonces las autoridades al momento que nos ayudan contratando fiestas a futuro y para conciertos virtuales, procura llevarle alegría a la gente. El presidente Luis Abinader fue inteligente al disponer 100 millones para contratar a los artistas. Es algo que se ha hecho de manera transparente. Hoy todos los músicos han recibido su pago. Gente que no había visto un centavo durante la pandemia y que sabe que tiene que honrar ese compromiso cuando la pandemia ceda”, comentó Orlando.

La cantante Vickiana saludó la disposición y agradeció al presidente el apoyo. “Hay que aclararle al pueblo dominicano que nos han contratado para fiestas. En mi caso veo bien la medida. Yo no tengo que devolver nada porque es un contrato, si le pido al presidente Abinader tomar en cuenta a los músicos de la Asociación de Músicos, Cantante, Bailarines (Amucaba). Allí hay gente que necesita el apoyo solidario en este momento”, dijo.

Una fuente reveló a Diario Libre que este lunes un grupo de artistas se referiría al tema. “Hay gente que ha querido desvirtuar una iniciativa del presidente Luis Abinader que ha sido transparente”.