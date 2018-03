Víctor Manuelle celebra la salsa de hoy y de ayer con “25/7”

NUEVA YORK. Ha llenado el Madison Square Garden, ha roto récords en la lista tropical de Billboard y ha vendido millones de discos. Pero Víctor Manuelle, quien celebra 25 años de trayectoria con el lanzamiento de “25/7”, dice que nunca se hizo grandes expectativas.

“Una filosofía de mi vida y mi carrera es que yo pienso que a mí no me falta nada por hacer. Las cosas que llegan las disfruto, pero no me pongo grandes expectativas porque entonces sufro grandes decepciones”, dijo el astro de la salsa el jueves en una entrevista en Nueva York a propósito de su nuevo álbum y su cuarto de siglo en la música.

“Si dijera, por ejemplo, que este año con ‘27/5’ quiero llegar a África y de repente no llego a África y lo veo como algo que no sucedió, entonces no me disfruto que probablemente entré a otro mercado o que estoy pasando un momento increíble en los Estados Unidos. Yo vivo mi carrera trabajando duro y los resultados los disfruto a diario”, continuó. “Trabajando duro las puertas se van abriendo solas”.

Con nueve cortes que incluyen los sencillos “Hasta que me dé la gana” y “Mala y peligrosa” con Bad Bunny (con el que Víctor Manuelle rompió su propia marca como el artista con mayor número de éxitos en el Top 10 de la lista Tropical Airplay de Billboard), “25/7” es una producción variada en cuanto a arreglos musicales, con temas de salsa con un estilo urbano como “Amarte duro”, con Farruko, y otros más bien tradicionales como “Cuando me escuchen”.

“Ese tema específicamente, como quería hacer el sonido de los años 70, principios de los 80, se grabó análogo, en cinta dos pulgadas, buscando otro sonido original”, dijo sobre este último. “O sea que esta producción tiene muchos detalles diferentes a las producciones anteriores”.

El álbum, lanzado por Sony Music Latin, tomó más de dos años en realizarse en parte por la logística que implicó coordinar con sus colaboradores, que también incluyen a Juan Luis Guerra, en “Quiero tiempo”, Glenn Monroig en “Me enteré de tu boda” y Gilberto Santa Rosa, su mentor, en “Salsa pa’ olvidar las penas”.

“Hay que entender que varios de esos compañeros también tienen una agenda muy complicada y en lo que coincidíamos, en lo que llegábamos al estudio a crear, nos tomó bastante tiempo”, dijo.